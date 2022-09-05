Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – відома українська спортсменка, яка вирішила піти на проект "Холостяк" з Максом Михайлюком. Зірці вдалося перемогти на проекті, але пара не змогла збудувати стосунки після зйомок. Натомість Даша стала досить успішною блогеркою в Інстаграм і намагається постійно радувати фанів. А цього разу Ульянова поділилася кадрами, де показала, як виглядає зранку та без макіяжу.

На кадрах зірка упорядковувала себе перед дзеркалом.

"Моя п'ятихвилинка щодня", - написала Даша.

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Повідомлялося, що Ульянова звернулася до своїх передплатників.
"Всім привіт. Мене звуть Даша Ульянова і сьогодні моєму блогу в Інстаграм 2 роки
Рівно два роки тому, цього ж дня, на моїй сторінці налічилося + 200 тисяч передплатників.

Я знаю, що більшість підписалися на мене під час перегляду проекту «Холостяк», знаю, що у мене звичайнісінький блог і знаю, що незважаючи на це я оточила себе найлояльнішою і думаючою аудиторією», - написала Даша.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" на високих шпильках розбурхала публіку: насолодилася процесом, забувши про реальність

А ще Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" заворожила пластичними вигинами на фотосесії.

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