Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая решила пойти на проект "Холостяк" с Максом Михайлюком. Звезде удалось победить на проекте, но пара не смогла построить отношения после съемок. Зато Даша стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм и старается постоянно радовать фанов. А в этот раз Ульянова поделилась кадрами, где показала, как выглядит с утра и без мейкапа.
На кадрах звезда приводила себя в порядок перед зеркалом.
"Моя пятиминутка каждый день", - написала Даша.
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