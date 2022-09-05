Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая решила пойти на проект "Холостяк" с Максом Михайлюком. Звезде удалось победить на проекте, но пара не смогла построить отношения после съемок. Зато Даша стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм и старается постоянно радовать фанов. А в этот раз Ульянова поделилась кадрами, где показала, как выглядит с утра и без мейкапа.

На кадрах звезда приводила себя в порядок перед зеркалом.

"Моя пятиминутка каждый день", - написала Даша.

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Сообщалось, что Ульянова обратилась к своим подписчикам.
"Всем привет . Меня зовут Даша Ульянова и сегодня моему блогу в Инстаграм 2 года
Ровно два года назад , в этот самый день , на моей страничке насчиталось + 200 тысяч подписчиков .

Я знаю , что большинство подписались на меня во время просмотра проекта « Холостяк » , знаю , что у меня самый обычный блог и знаю ,что несмотря на это я окружила себя самой лояльной и думающей аудиторией", - написала Даша.

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