Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала, как выглядит с утра без мейкапа, впечатлив видом.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая решила пойти на проект "Холостяк" с Максом Михайлюком. Звезде удалось победить на проекте, но пара не смогла построить отношения после съемок. Зато Даша стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм и старается постоянно радовать фанов. А в этот раз Ульянова поделилась кадрами, где показала, как выглядит с утра и без мейкапа.

На кадрах звезда приводила себя в порядок перед зеркалом.

"Моя пятиминутка каждый день", - написала Даша.

Сообщалось, что Ульянова обратилась к своим подписчикам.

"Всем привет . Меня зовут Даша Ульянова и сегодня моему блогу в Инстаграм 2 года

Ровно два года назад , в этот самый день , на моей страничке насчиталось + 200 тысяч подписчиков .







Я знаю , что большинство подписались на меня во время просмотра проекта « Холостяк » , знаю , что у меня самый обычный блог и знаю ,что несмотря на это я окружила себя самой лояльной и думающей аудиторией", - написала Даша.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" на высоких шпильках взбудоражила публику: насладилась процессом, забыв о реальности

А еще Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" заворожила пластичными изгибами на фотосессии, видео

Также Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" показала свой поход за хлебом и нарвалась на критику



