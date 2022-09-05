Після п'яти місяців перебування за кордоном, відома українська співачка Настя Каменських у серпні приїхала на деякий час в Україну.

Українська співачка Настя Каменських після масштабного вторгнення росії почала давати благодійні концерти в Європі та Латинській Америці. В інтерв'ю для "ЖВЛ" зірка зізналася, на які гроші зараз живе вона та її чоловік репер Потап, що втратили свої заробітки за музику.

За більш як 6 місяців повномасштабної війни Настя Каменських виступала на багатьох концертах за кордоном, проте вони переважно благодійні. На заході збирають кошти на підтримку України. Артистка зізналася, що зараз нічого не заробляє і загалом залишилася без заробітку від музики.

Вона уточнила, що живе зараз на ті заощадження, які було зроблено у довоєнний час. Тоді вони з Потапом відкладали гроші для проектів та кліпів.

"Ми зараз нічого не заробляємо. Єдине, що я намагаюся з музикантами, коли їжджу, у них сім'ї, діти, трохи більше їм привозити. Таке складне питання, бо немає нічого. Але зараз живемо за гроші, які назбирали до війни, відкладені для кліпів, проектів", – розповіла Настя Каменських.

Вона додала, що за час війни вона з Потапом зібрали для України понад 75 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників.

Як повідомляла Politeka, Каменських знайшла слабке виправдання співпраці з рф після 2014 року.

Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитися.