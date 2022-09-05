Музикант згадав, як радіопродюсер української радіостанції говорив йому співати російською, аргументуючи, що MELOVIN цією мовою звучить краще і ця музика "краще зайде".

Популярний український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) не приховує, що на початок повномасштабної війни в Україні слухав російських колег.

Після всіх жахів, які окупанти вчинили та продовжують вчиняти в українських містах та селах, MELOVIN не розуміє, як можна й надалі споживати контент із країни-терористки. Про це він заявив в інтерв'ю для порталу "МУЗВАР".

Після вторгнення росії позиція MELOVIN з приводу мови стала категоричною: співак відмовляється співати російською і не хоче слухати російськомовні пісні інших українських виконавців.

"Мені страшно після перемоги почути якусь російську пісню по радіо, на вулиці, з телефону у когось. Це означатиме, що все наше об'єднання було до ср*ки", - зізнався співак.

Також він згадав, як радіопродюсер української радіостанції говорив йому співати російською, аргументуючи, що MELOVIN цією мовою звучить краще і ця музика "краще зайде". Такі закиди співак чув до повномасштабного вторгнення. А після 24 лютого риторика цієї людини змінилася.

"Дивлюся на своїх колег, друзів, знайомих. Дуже чітка позиція з'являється у людей, які завжди говорили російською. Прикольно, коли сидить біля мене товариш, який так само, як і я, завжди був російськомовним, і каже: "Будь ласка, вимкніть цю пісню". А це пісня Лободи. При тому, що я Лободу дуже любив, мені подобається її творчість. Але не зараз. Не хочу любити. Потрібно змінювати свої звички", - додав MELOVIN.

Нагадаємо, що MELOVIN не стримався після слів Могилевської про українську мову.

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