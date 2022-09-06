Як пише Politeka.net, Ірина Горова - відома українська продюсерка, яка з 99-го по 14-й рік була одружена з Олексієм Потапенком (Потапом). Зоряна пара виховала двох дітей - Наташу (дочка Ірини від минулих стосунків), а також сина Андрія, який уже з'явився за час шлюбу. Після розлучення Потап зберіг теплі стосунки з минулою родиною і навіть зараз керує Іриною разом продюсерським центром. Зараз Потапенко перебуває за межами України, куди виїхав незадовго до війни і поки не повертався назад.

А Ірина вирішила показати сина Андрія у своєму блозі, поділившись кадрами в Інстаграм. Підліток грав у баскетбол із другом на шкільному майданчику.

"Шкільний час", - написала Ірина у своєму блозі.

Варто зазначити, що на час початку війни Ірина та діти перебували в Україні. Потап зізнавався, як допомагав евакуювати свою екс-сім'ю.



Нагадаємо, падчерка Потапа приголомшила маму новиною, Горова поділилася радістю

Також Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом .

А ще Politeka писала, що Горова в крихітному топі та обтягуючих шортиках почервоніла перед молодим красенем.