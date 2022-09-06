Як пише Politeka.net , Ганна Богдан – учасниця проекту "Холостяк", де головним героєм був Михайло Залівако. Учасниці вдалося перемогти на проекті після чого пара пробула разом понад рік. А нещодавно стало відомо, що Ганна та Михайло більше не разом, бо не змогли пройти випробування війною. Проте Ганна за цей час стала успішною українською блогеркою, яка зібрала сотні тисяч українців в Інстаграм. І зірка намагається постійно радувати свою аудиторію, поділяючи фото та відео. А цього разу Ганна поділилася кадрами з кішкою Михайла, яка залишилася після розставання на тимчасовій основі.

На кадрі можна побачити кішку, яка облизує пальці блогерки.

"Шкідлива, тільки з рук їсть", - написала Ганна.

Варто зазначити, що кицьку залишили Михайло ще на початку війни. Пара дуже часто переїжджала, а тварина погано переносила подорожі, тому вирішили залишити кішку у мами Ганни.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан після розриву із Заливаком хизнулася розкішними букетами

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан у сукні з глибоким вирізом показала довгоочікувану зустріч

Також Politeka писала, що екс-обранка "Холостяка" Залівако Богдан похвалилася схудлою фігурою