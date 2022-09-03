Как пишет Politekka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк", где был главным героем Михаил Заливако. Участнице удалось победить на проекте, после чего пара пробыла вместе больше года. Но война стала настоящим испытанием для Миши и Анны и в конечном итоге они разошлись, о чем Богдан рассказала спустя некоторое время. Зато Анна стала довольно успешной украинской блогеркой и теперь за ее Инстаграм следят сотни тысяч украинцев. И звезда старается их не расстраивать, постоянно делясь новыми фото и видео.

А в этот раз Богдан поделилась несколькими фото, впечатлив своими букетами. На первом снимке Анна позировала с одним букетом цветов, а на втором с двумя.

"Раз" и "Два", - подписала кадры звезда.

Стоит отметить, что Анна, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после начала войны отправилась в Англию, где пряталась от ужасов войны.

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