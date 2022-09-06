Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. Участнице удалось победить на проекте после чего пара пробыла вместе больше года. А недавно стало известно, что Анна и Михаил больше не вместе, так как не смогли пройти испытание войной. Зато Анна за это время стала успешной украинской блогеркой, которая собрала сотни тысяч украинцев в Инстаграм. И звезда старается постоянно радовать свою аудиторию, делясь фото и видео. А в этот раз Анна поделилась кадрами с кошкой Михаила, которая у нее осталась после расставания на временной основе.

На кадраз можно увидеть кошку, которая облизывает пальцы блогерки.

"Вредная, только с рук ест", - написала Анна.

Стоит отметить, что кошка была оставлена Михаилом еще в начале войны. Пара очень часто переезжала, а животное плохо переносило путешествия, поэтому было решено оставить кошку у мамы Анны.

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