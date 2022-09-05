Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька - відома українська співачка, яка прославилася завдяки виступу на "Х-Фактор". Зірка там заспівала пісню "Свята", чим вразила навіть Настю Каменських. Після цього зірка створила гурт KAZKA, з якого випустила чимало хітів, які підкорили не лише серця українців, а й усього світу. А минулого року Олександра наважилася піти на "Танці зі зірками". Там зірка посіла п'яте місце, вилетівши незадовго до фіналу.
Не забуває Олександра про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Зарицька поділилася фотографією, показавши свій улюблений образ із цього проекту. На фото співачка була у прозорому вбранні та зі шкіряною портупеєю.
"А цей образ та танець, напевно, мій коханий", - написала Олександра Зарицька у своєму блозі.
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