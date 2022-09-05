Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая прославилась благодаря выступлению на "Х-Фактор". Звезда там спела песню "Свята", чем впечатлила даже Настю Каменских. После этого звезда создала группу KAZKA, с которой выпустила немало хитов, которые покорили не только сердца украинцев, но и всего мира. А в прошлом году Александра решилась пойти на "Танці з зірками". Там звезда заняла пятое место, вылетев незадолго до финала.
Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Зарицкая поделилась фотографией, показав свой любимый образ из этого проекта. На фото певица была в прозрачном наряде и с кожаной портупеей.
"А этот образ и танец, наверное, мой любимый", - написала Александра Зарицкая в своем блоге.
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