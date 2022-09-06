Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка виховує двох доньок - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Старша дочка вже виросла справжньою красунею і пішла стопами матері, зайнявшись музикою. Також Маша веде блог на кількох платформах, включаючи Тікток. А цього разу Маша поділилася відео, в якому торкнулася жіночого здоров'я.

"Моя матка щомісяця, коли я не стала мамою", підписала Маша відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Оля, серйозно?", "Що, серйозно?", "Скільки тобі?", "Що так жорстоко?", "Капець", "Люди, це жіночий організм, а не раз *** і сором!", " Мамина гордість...", "Ти дочка Полякової?", "Яка ....".

@mashapolyakova1

#viral

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Повідомлялося, що Маша Єфросиніна та Оля Полякова відсвяткували річницю.

"Вже рік дорослі дівчинки Оля Полякова та Маша Єфросиніна радують радують глядачів випусками свого YouTube-шоу "Дорослі Дівчатка"!

За цей час Оля та Маша випустили 12 випусків шоу, які зібрали понад 10 млн переглядів!", - було написано у відео.

Нагадаємо, 17-річна донька Полякової розповіла, чим платить за життя із зірковою мамою

Також Politeka повідомляла, що Оля Полякова похвалилася святковим столом у своєму особняку

А ще Politeka писала, що дочка Полякової приголомшила своїми стосунками із зірковою співачкою