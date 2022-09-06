Дочка Олі Полякової Маша, якій зараз 17 років, вляпалася у скандал через нове відео про жіноче здоров'я.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка виховує двох доньок - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Старша дочка вже виросла справжньою красунею і пішла стопами матері, зайнявшись музикою. Також Маша веде блог на кількох платформах, включаючи Тікток. А цього разу Маша поділилася відео, в якому торкнулася жіночого здоров'я.

"Моя матка щомісяця, коли я не стала мамою", підписала Маша відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Оля, серйозно?", "Що, серйозно?", "Скільки тобі?", "Що так жорстоко?", "Капець", "Люди, це жіночий організм, а не раз *** і сором!", " Мамина гордість...", "Ти дочка Полякової?", "Яка ....".



Повідомлялося, що Маша Єфросиніна та Оля Полякова відсвяткували річницю.

"Вже рік дорослі дівчинки Оля Полякова та Маша Єфросиніна радують радують глядачів випусками свого YouTube-шоу "Дорослі Дівчатка"!

За цей час Оля та Маша випустили 12 випусків шоу, які зібрали понад 10 млн переглядів!", - було написано у відео.

Нагадаємо, 17-річна донька Полякової розповіла, чим платить за життя із зірковою мамою

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