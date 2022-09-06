Дочь Оли Поляковой Маша, которой сейчас 17 лет, вляпалась в скандал из-за нового видео о женском здоровье.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда воспитывает двоих дочерей - 17-летнюю Машу и 10-летнюю Алису. Старшая дочь уже выросла настоящей красоткой и пошла по стопам матери, занявшись музыкой. Также Маша ведет блог на нескольких платформах, включая ТикТок. А в этот раз Маша поделилась видео, в котором затронула женское здоровье.

"Моя матка каждый месяц, когда я не стала мамой", подписала Маша видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Оля, серьезно?", "Что, серьезно?", "Сколько тебе?", "Что так жестоко?", "Капец", "Люди, это женский организм, а не раз*** и стыдоба!", "Мамина гордость...", "Ты дочь Поляковой?", "Какая ....".

Сообщалось, что Маша Ефросинина и Оля Полякова отпраздновали годовщину.

"Уже год взрослые девочки Оля Полякова и Маша Ефросинина радуют радуют зрителей выпусками своего YouTube-шоу «Взрослые Девочки»!

За это время Оля и Маша выпустили 12 выпусков шоу, которые собрали более 10 млн просмотров!", - было написано в видео.

Напомним, 17-летняя дочь Поляковой рассказала, чем платит за жизнь со звездной мамой

Также Politeka сообщала, что Оля Полякова похвасталась праздничным столом в своем особняке

А еще Politeka писала, что дочь Поляковой огорошила своими отношениями со звездной певицей



