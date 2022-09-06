Як пише Politeka.net , Софія Ротару – відома українська співачка. Знаменитість має внучку - Соню Євдокименко. 21-річна родичка співачки вже кілька років живе у США, де навчається та почала будувати кар'єру моделі. А після початку літа зірка переїхала з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, але зазначила, що восени повернеться назад, бо переїжджала лише на час роботи. Соня має вже нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс.
Не забуває Євдокименко та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Соня поділилася кадрами із відпочинку в Італії. Як можна помітити, зірка вирушила до монастиря Абатства Святого Гальгано, розташованого в регіоні Тоскана.
"Маленькі щасливі випадковості це їжа для душі", - написала Софія.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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