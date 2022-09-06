Как пишет Politeka.net, София Ротару - известная украинская певица. У знаменитости есть внучка - Соня Евдокименко. 21-летняя родственница певицы уже несколько лет живет в США, где учится и начала строить карьеру модели. А после начала лета звезда переехала из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но отметила, что осенью вернется обратно, ибо переезжала только на время работы. У Сони есть уже жених-миллионер, который попадал в список Форбс.

Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Соня поделилась кадрами с отдыха в Италии. Как можно заметить, звезда отправилась в монастырь Аббатство Святого Гальгано, который расположен в регионе Тоскана.

"Маленькие счастливые случайности — это пища для души", - написала София.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Дай бог", "Красота", "Главное,чтобы дождь часто не шел", "Прекрасно", "Прекрасная картинка".

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