Як пише Politeka.net , Філіп Кіркоров - відомий російський співак, який підтримав вторгнення в Україну. Тепер знаменитість не випускають до Європи, куди він любив їздити. Дмитро Гордон вирішив пожартувати з зірки, опублікувавши його фото в чорному костюмі з перукою і на платформі.

"Кіркорова досі пускають до Європи, а даремно. Раз підтримує війну, нехай дихає виключно російським світом", - написав Гордон.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків та написали коментарі:

"Старий зовсім злетів з котушок", "Які різні погляди з Аллою", "Ось що російське повітря робить з людиною", "Нехай пускають, але виключно в цьому костюмі", "У нього наче громадянство Болгарії є, то пускатимуть. ..", "Під Пугачову косить?", "Що з ним сталося", "Раніше Пилип Бедросович був нормальною людиною еххххх......", "Та що вже там. Донька Путіна в Австрію приїхала", "Про Боже ", "У нього маскування, його не впізнали", "А в Росію чомусь пускають. Після такого фото. Нехай летить у космос", "Ех, Філе б ще феєрверк із вух...".

Нагадаємо, Камалія висловила сміливе припущення про путініста Кіркорова .

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