Співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич відповіла на запитання шанувальників.

Після того, як співачка Злата Огневич взяла участь у другому сезоні проекту «Холостячка», її популярність зросла у рази. Сьогодні за життям артистки в Instagram слідкує близько півмільйона шанувальників, які не пропускають жодної публікації зірки.

Днями виконавиця поспілкувалася з шанувальниками в Insta-сторіс. Вона відповіла на запитання щодо учасників романтичного шоу «Холостяк».

«Привіт, ти спілкуєшся з кимось із хлопців проекту Холостяк?», - запитали Злата, на що вона відповіла ствердно.

Одна з фанаток поцікавилася, чи дівчина у фіналіста проекту Дмитра Шевченка?

На це Огневич прямо не відповіла, а метнула самого Діму.

Також багатьох цікавило, як Злата відреагувала на визнання Андрія Хветкевича, що він є нетрадиційною орієнтацією.

«Це питання порушило багатьох і давайте його прояснимо. У мене одна чітка позиція, у світі багато різних людей: за своїм світоглядом, звичаями, за кольором шкіри, віросповіданням, вираженням любові – це просто є, прийміть це, як факт», - розповіла артистка.

Огневич звернулася до тих людей, хто апелює на релігійні теми.

«Якщо Бог нас створив такими різними, то, мабуть, він мав свої плани?», - зазначила співачка.

На завершення вона подякувала Андрію Хветкевичу за чесність і побажала йому щастя.

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