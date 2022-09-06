Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською виконавицею, яка зараз активно подорожує світом і намагається підтримати українців. Наразі артистка вирушила в рамках спеціальної поїздки до Японії і навіть показала свої розваги до Токіо.
Також шанувальники зазначають, що Тіна почала більше спілкуватися з ними і більш відкрито показує образи без постановок. А нещодавно артистка навіть кумедно потролила росіян кадрами з бавовною.
Окупанти, як відомо, кожну руйнацію і кожен провал називають досить своєрідно: "відбулася бавовна", "це не вибух, була бавовна". Проте, бавовна за іншого наголосу звучить як "бавовна" українською мовою.
Кадр із Тіною одразу отримав безліч компліментів:
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«Ммм Бавовна😉; ммм Бавовнятка; Наша квіточка ❤️; Наша 😍; з поверненням; бавовна!; Тіночка наша мила з'явилася 😍; бавовна 😭; Що за милаш такий? ми ооооооочень сумували 🫶🏻; Чарівниця!!!); Ми так сумували 🥰😍; Нарешті, ми скучили 🥰; Ахаха, горить і палає бавовна 🔥😂; Тіна щось знає 😂» - пишуть у мережі.
Також Тіна показала свій типовий день і похвалилася незвично простим чином у рваних джинсових шортах та блакитній кофті та світлому взутті. Причому спортивний образ Тіни значно відрізнявся від її звичного вбрання.
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