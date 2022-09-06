Популярная певица Тина Кароль оригинально посмеялась над оккупантами и устроила шуточную фотосессию с хлопком.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской исполнительницей, которая сейчас активно путешествует по миру и старается поддержать украинцев. Сейчас артистка отправилась в рамках специальной поездки в Японию и даже показала свои развлечения в Токио.

Также поклонники отмечают, что Тина стала больше общаться с ними и более откріто показывает образы без постановок. А недавно артистка даже забавно потроллила россиян кадрами с хлопком.

Оккупанты, как известно, каждое разрушение и каждый провал называют доволньо своеобразно: "произошел хлопок", "это не взрыв, был хлопок". Однако, хлопок при другом ударении звучит как "бавовна" украинском языке.

Кадр с Тиной сразу получил множество комплиментов:

«Ммм Хлопок😉; ммм Бавовнятко; Наш цветочек ❤️; Наша 😍; с возвращением; хлопок!; Тиночка наша милая появилась 😍; хлопок 😭; Что за милаш такой?❤; мы ооооооочень скучали🫶🏻; Очаровашка!!!); Мы так скучали🥰😍; Наконец, мы соскучились🥰; Ахаха, горит и пылает хлопок🔥😂; Тина что-то знает 😂» - пишут в сети.

Также Тина показала свой типичный день и похвалилась непривычно простым образом в рваных джинсовых шортах и голубой кофте и светлой обуви. Причем спортивный образ Тины значительно отличался от ее привычных нарядов.

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