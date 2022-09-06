Популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка з початку війни переїхала до Польщі та організувала збір допомоги у Любліні, останніми місяцями рідко з'являлась у соцмережі та не часто публікувала нові пости у своєму Instagram. Проте вперше з кінця червня вийшла на зв'язок та опублікувала милі фото, на яких показала і себе, і свою доньку, і нову тату-вишиванку.

Так, на одному з фото можна побачити дочку Віри Сару, що підросла, схоже, дівчинка зараз живе десь за кордоном. На знімку вона позує, мабуть, на шкільному подвір'ї, на ній чорна спідниця та біла блуза, а на плечі темна сумка.

На ще одній фотографії Брежнєва показала себе, вона знялася на телефон у примірювальній. Перед камерою артистка з'явилася в строкатій різнокольоровій кофті, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.

Однак найбільше привертає увагу знімок, на якому Віра показала невелике тату на плечі з візерунком у вигляді української вишиванки. Проте, знімок настільки темний, що незрозуміло, чи це співачка.

Брежнєва не підписала фотографії, натомість шанувальники відразу почали коментувати: "Люблю і сумую", "Відчуття життя повертається. Це відчувається у фото", "Як же ми за вам сумуємо! Як вас не вистачає з вашим позитивом та посмішкою", "Краса ", "Сумую", "Все естетично красиво!", "Обожнюю", "Люблю! Сумую", "Віра, ми так сумуємо! З'являйтеся тут частіше!", "Сильна і така слабка жінка. тебе зберігає! Так важко, але ми зможемо!

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