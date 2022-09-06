Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк здійснює світські виходи, волонтерить, ходить на роботу та наносить візити. А заразом – демонструє стильні аутфіти, які цієї осені так і хочеться повторити. Ще один такий образ вона показала на своїй сторінці в Інстаграм і надихнула їм.

Для одного з останніх робочих днів Христина Горняк обрала повсякденне вбрання, доповнивши його стильними деталями.

Дружина ведучого Володимира Остапчука відображена у довгих синіх джинсах з розрізами та короткому светрі світлого відтінку. Верхній піджак – бежево-коричневого відтінку, а також прикрашений гудзиками у зоні рукавів. Стильний лук теледіва доповнила светром бежевого відтінку, який вона пов'язала на шиї.

Волосся Христина Горняк залишила розпущеним і зробила легкий нюдовий макіяж. Фото зроблені на тлі цегляної стіни будинку та на вулицях, що додає їм особливої ​​атмосферності. Вийшло жіночно та красиво.

"Друзі, я не зовсім зрозуміла, а що з погодою? Де поділося літо? Ми його й так не помітили, а вже так холодно", - поскаржилася дружина ведучого Володимира Остапчука.

Нагадаємо, що дружина Остапчука задумалася про уколи для краси та молодості.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука виставила головну гордість, розкривши секрет стрункої фігури.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука була прикута до ліжка, Горняк розповіла про найтривожнішу подію.