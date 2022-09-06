Український телеведучий Володимир Остапчук пурхнув за кордон під час війни, тоді як його дружина Христина Горняк залишилася вдома, шанувальники запідозрили недобре.

У своєму Інста-блозі красуня-дружина Володимира Остапчука нотаріус Христина Горняк все частіше викладає знімки зі свого життя і ділиться думками та переживаннями, проте останнім часом її чоловік кудись зник і фанати почали щось підозрювати.

У той же час на сторінці Остапчука останнім часом також немає фотографії з дружиною. Наразі шоумен знаходиться у Польщі, де із задоволенням позує на тлі чужих сідниць.

Користувачі мережі взялися активно почали ділитися своїми припущеннями і ставити питання Христині. Особливо спостережливі помітили, що Христина та Володимир перестали носити обручки.

"Крістіночка, ви реально крута дівчина! Самодостатня! Оглушальна! Ви гідна бути коханою! Ви справжня! Ви мені дуже імпонуєте як особистість",

"Щось у них не те ...",

"А ти переїхала у свою квартиру жити? Чи я щось пропустила?",

"А де Вова зник?",

"У всіх відносинах бувають злети та падіння! Це нормальний процес! Давайте будемо делікатними. Нам розкажуть те, що нам потрібно знати і коли потрібно буде знати",

"Дай боже щоб в них все було добре, але відсутність обручки що в Христини що в Володимира говорить про протилежне, просто іноді потрібна перезагрузка, головне щоб не було нічого серьозного, бо очі в Христини говорять не дуже втішні факти, навіть роза на фото не свідчить ніякого хепіенду, просто ніжне фото...",

Нагадаємо, екс-дружина нового хлопця Дорофєєва зняла труси і розповіла правду про стосунки з Дантесом.

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