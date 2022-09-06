Бізнесвумен і продюсерка Ірина Горова зворушливо привітала з днем народження свого сина від репера Олексія Потапенка (Потапа).

Зірковий батько Андрія Потапенка, якому 6 вересня виповнюється 14 років, з початку повномасштабного вторгнення рф живе за кордоном і не збирається їхати назад до Києва. Потап ігнорує всі питання про своє місце проживання, не дає інтерв'ю та блокує тих шанувальників, які ставлять йому подібні запитання. На день народження сина він також не приїхав.

Ірина Горова на своїй сторінці в Instagram розмістила яскраве фото з молодшим Потапенком, на якому можна оцінити наскільки високим та статним юнаком він росте.

"Синуля, мій дорослий і малий одночасно ❤️Люблю тебе неймовірно. Бажаю бути вільним, щасливим і цілісним. Обожнюй свою країну, маму, тата, сестру і всю родину. Пишаюсь тобою кожного дня. Ти знаєш, я завжді поруч з тобою 😊", — написала продюсерка.

Світлину одразу ж оцінила донька Ірини від першого шлюбу Наташа Горова, написавши під постом: "Наш, вже такий дорослий, іменинник!!!❤️😍".

Шанувальники Горової в коментарях приєднуються до привітань та дивуються, як швидко виріс Андрій:

"Ого, як виріс! Вітаю!👍";

"Такий великий уже, пам'ятаю його маленьким, коли йому було 8-9, як же швидко летить час 😢".

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