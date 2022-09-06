Як повідомляє Politeka.net, фронтмен українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя показав наскільки підріс їх зі співачкою Alyosha, син. Так, артист опублікував у Instagram фото, на якому знято його мешкаючи зараз у США разом із матір'ю.
Пара виховує двох синів, Романа (2013) та Марка (2015), а також доньку Марію, яка народилася 15 серпня 2020 року. Артист рідко ділиться у соцмережах подробицями особистого життя, але цього разу вирішив показати фото сина Марка.
Фронтмен українського гурту "Антитіла" опублікував фото молодшого сина Марка, який стильно позував у шортах, кольоровій сорочці та кросівках. Красень-блондин у майбутньому точно буде улюбленцем багатьох дівчат.
"Ось такі дівочі сльози ростуть у нас із коханою", - написав зірковий тато Тарас Тополя під фото сина.
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Українці погодилися з висновками Тараса Тополі та написали багато коментарів для хлопчика: "Тому що зроблено з любов'ю!", "Та він у вас модель", "Як батько, як син", "Ще й на бороді ямка... , "Дуже схожий на Вас, Тарасе! Ще трохи і теж підкорюватиме дівочі серця. Може вже ...".
Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.
Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.
Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.