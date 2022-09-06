Поскольку Тарас Тополя является многодетным отцом, то может выезжать за границу во время военного положения, но пока он находится в Украине.

Как сообщает Politeka.net, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя показал насколько подрос их с певицей Alyosha, сын. Так, артист опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен его проживающий сейчас в США вместе с матерью.

Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года. Артист редко делится в соцсетях подробностями личной жизни, но в этот раз решил показать фото сына Марка.

Фронтмен украинской группы "Антитіла" опубликовал фото младшего сына Марка, стильно позировавшего в шортах, цветной рубашке и кроссовках. Красавец-блондин в будущем точно будет любимцем многих девушек.

Украинцы согласились с выводами Тараса Тополи и написали много комментариев для мальчика: "Потому что сделано с любовью!", "Да он у вас модель", "Как отец, как сын", "Еще и на бороде ямка... Красавец сынок", "Очень похож на Вас, Тарас! Еще немного и тоже будет покорять девичьи сердца. Может уже...".

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.