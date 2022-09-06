Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - відома українська спортсменка, яка брала участь і перемогла на проекті "Холостяк" із Максом Михайлюком. Даша запам'яталася багатьом українцям завдяки своїм яскравим образам, шпагатам у найнесподіваніших місцях та висловлюванням, які їй все ще нагадують.

Також завдяки шоу Даша вирішила зайнятися активним веденням соціальних мереж та часто пробує себе у ролі Інстаграм-моделі. Дівчина не соромиться експериментувати з вбраннями, тому часто також заради нових кадрів змінює стиль та укладання.

«Іноді, коли все йде шкереберть, трапляються речі, які показують, що в принципі - не все так погано 🥹 Збулася маленька мрія дитинства, «висіти» десь у центрі великого міста 😁 Дякуємо за втілення мрії. Ну, а ви все й так знаєте, що це один із найкращих ресторанів Києва ❤️» - похвалилася Даша новим досягненням.

У мережі підтримали:

«Вітаю ❤️; Я сьогодні бачила 😍думаю про ,Даша 🔥; Як круто 😍 вау 👏; Добре... Так добре🔥😍; Ви красуня; Вітаю!!!; Мої вітання!🥰; вітаю і я 👏; Даша сонце так тримати вдалого гарного настрою та вечора; Добре) нехай вони радіють і фоткаються з тобою, що ти погодилася для них зніматися) будь впевнена в собі!)».

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