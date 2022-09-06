Співачка та актриса Ганна Трінчер чесно зізналася, що її почало хвилювати перед весіллям.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса, яка всіма способами намагається привернути увагу до себе. Нещодавно дівчина заявила, що планує нарешті розписатися з коханим, блогером Олександром Волошиним.

І хоча пара була заручена понад півроку і виважено підходила до прийнятого рішення, вони все ж таки зіткнулися з масовою критикою. Багато шанувальників заявили Ганні, що зовсім скоро вони розлучаться і слід не поспішати з розписом і подумати.

Ганна ж порадила просто всім бути щасливими та звертати увагу більше на своє життя.

«Сумували? І я вам дуже! Поки мене не було з вами на місці, вирішувала питання про наш розпис! Я дуже стресую перед кожним заходом, хочу, щоби всім сподобалося.

Але я так зараз кайфую, я так мрію про цей день, мрію про цей танець, про наші клятви, які ми даватимемо один одному. Хто вже одружена, як проходили цей день?» – пише Ганна.

Також Ганна опублікувала відео з коханим і пожартувала з незручної ситуації:

"Короче, прикол, сиджу щось з Анею говорю-говорю, потім повертаю голову направо, сидить у туфлях. А питаю, чому в туфлях сидиш? А вона каже: "Ну тому що я леді, бо я граціозна". , вона просто вдома одягла туфлі... Зай, леді не так ходять", - розповів Волошин у відео.

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