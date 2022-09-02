Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда рассказала недавно о важном шаге - она решила официально оформить свои отношения с женихом Александром Волошиным. После этого эту новость опубликовал у себя "ЖВЛ" в Инстаграм.

"Певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин анонсировали официальный брак. Анна и Александр заручились еще в ноябре прошлого года, но из-за войны планирование свадьбы отложили", - написала Анна.

Как оказалось, не все украинцы поздравили звезд. Тринчер в своих сторис показала негативные комментарии украинцев:

"На него посмотрела и сразу глаза на потолок отвела, сыграют, потом будем слушать, что семейная жизнь оказалась тяжелее, чем они думал... бла-бла-бла и все на этом будет. Все пиар", "У него лицо, вроде сейчас вырвет на нее, вроде она врет", "А через год будет развод", "Все равно когда-то разведутся".

Анна решила ответить хейтерам в своем сторис.

"Зашла я под пост и там как всегда мои любимые тётеньки: мама счастливых детей, счастливые мамы двоих деточек, в счастливом браке женщина, которая пишет мне о том, что мы с Сашей разведемся через год. Если у вас был негативный опыт, если вы не нашли свою любовь, если у вас в семье нет взаимопонимания и любви, то не навязывайте его мне, пожалуйста", - сказала Тринчер.

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