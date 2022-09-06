Певица и актриса Анна Тринчер честно призналась, что ее начало волновать перед свадьбой.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса, которая всеми способами пытается привлечь внимание к себе. Недавно девушка заявила, что планирует наконец-то расписаться с возлюбленным, блогером Александром Волошиным.

И хотя пара была обручена более полугода и взвешенно подходила к принятому решению, они все же столкнулись с массовой критикой. Многие поклонники заявили Анне, что совсем скоро они разведутся и следовало бы не торопиться с росписью и подумать.

Анна же посоветовала просто всем быть счастливыми и обращать внимание больше на свою жизнь.

«Скучали? И я по вам очень! Пока меня не было с вами на месте, решала вопросы о нашей росписи! Я очень стрессую перед каждым мероприятием, хочу, чтобы всем понравилось.

Но я так сейчас кайфую, я так мечтаю об этом дне, мечтаю об этом танце, про наши клятвы, которые мы будем давать друг другу. Кто уже замужем, как проходили этот день?» - пишет Анна.

Также Анна опубликовала видео с возлюбленным и подшутила над неловкой ситуацией:

"Короче, прикол, сижу что-то с Аней говорю-говорю, потом поворачиваю голову направо, сидит в туфлях. А спрашиваю, почему в туфлях сидишь? А она говорит: "Ну потому что я леди, потому что я грациозная". Вдумайтесь, она просто дома надела туфли... Зай, леди не так ходят", - рассказал Волошин в видео.

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