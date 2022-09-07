На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила яскраві фото, на яких вона засвітилася в центрі Вільнюса, біля "дому москви", який прикрасили величезним муралом із зображенням українки.

"Цю будівлю у Вільнюсі московія зводила під виглядом намірів розвитку «добросусідських відносин». Та хіба їм відомо, що таке «добросусідські відносини» ?! Насправді це мав бути черговий осередок російської пропаганди. Але не так сталося, як гадалося: тепер на стінах "дому москви" - мурал із зображенням Українки...", — розповіла Руслана.

Там Лижичко поспілкувалася з шанувальниками, дала інтерв'ю місцевим ЗМІ, де вкотре нагадала світу про війну в Україні та небезпеку "руського міра".

"☝️Прийшов час всім зрозуміти і визначитися, де можлива дружба між рівними та братніми народами, а де крізь гримасу «дружби» пробивається звірячий оскал «руського міра»", — наголосила артистка.

Шанувальники в коментарях підтримали артисткуН "Руслано-ви такий рупор сили і правди✊✊✊✊✊. Здоровя, сил і добра вам завжди", " Руслана, дякую за твою підтримку та силу яку передаєш людям. Слава Україні".

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський вразив кадрами зі своїм тренером.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк показала, як виглядає після походу до косметолога.

Також Politeka писала, що Кравець із "Квартал 95" до сліз зворушила українців новими кадрами.