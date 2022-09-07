На противагу роману Наді Дорофєєвій та Михайлові Кацуріні їхні колишні Даша та Вова теж скрізь бувають удвох.

Про роман співачки Наді Дорофєєвої та столичного ресторатора Михайла Кацуріна ходили чутки з березня 2022 року, коли артистка та Володимир Дантес оголосили про своє розлучення після семи років шлюбу. Лише у червні цього року новоспечена пара офіційно підтвердила свої стосунки.

Для програми "ЖВЛ" Надя Дорофєєва вперше публічно розповіла про стосунки з Михайлом Кацуріним.

Співачка зізналася, що розлучення з Володимиром Дантесом не було простим.

"Воно була дуже складним. Дуже. І ми спілкувалися з Вовою про це, мені здається, півроку постійно. Тому що ми поважаємо один одного, любимо одне одного. І просто розуміли, що ми – друзі. Ось ми так довго це розуміли і все одно ми хотіли спробувати ще. І ось це найгірше – коли тобі так комфортно з людиною, нам дуже добре жилося. Але воно вже не працює, як жінка та чоловік", - пояснила Надя.

Надя Дорофєєва визнала, що щоб припинити хвилю хейту та негативу, Надя та Мишко зізналися, що тепер разом.

"Я відчувала, що несправедливо. Брехня. Неправду говорять. І ми написали про те, що ми разом тільки тому, щоб так, так. Якщо ви нас один разок десь побачите, так, так. Ми закохалися. Все дуже просто "Ми закохалися. Люди дуже багато вигадують у цій історії. Десь правда, десь її немає. Але це моє життя", - зазначила Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, що Дорофєєва похвалилася персональним Арестовичем, несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва збентежила українців розвагами з Кацуріним та його дітьми.

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