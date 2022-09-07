В противоположность роману Наде Дорофеевой и Мише Кацурине их бывшие Даша и Вова тоже везде бывают вдвоем.

О романе певицы Нади Дорофеевой и столичного ресторатора Миши Кацурина ходили слухи с марта 2022, когда артистка и Владимир Дантес объявили о своем разводе после семи лет брака. Только в июне этого года новоиспеченная пара официально подтвердила свои отношения.

Для программы "ЖВЛ" Надя Дорофеева впервые публично рассказала об отношениях с Мишей Кацуриным.

Певица призналась, что развод с Владимиром Дантесом не был простым.

"Оно было очень сложным. Очень. И мы общались с Вовой об этом, мне кажется, полгода постоянно. Потому что мы уважаем друг друга, любим друг друга. И просто понимали, что мы – друзья. Вот мы так долго это понимали и все одно мы хотели попробовать еще. И вот это хуже всего – когда тебе так комфортно с человеком, нам очень хорошо жилось. Но оно уже не работает, как женщина и мужчина", - пояснила Надя.

Надя Дорофеева признала, что чтобы прекратить волну хейта и негатива, Надя и Миша признались, что теперь вместе.

"Я чувствовала, что несправедливо. Ложь. Неправду говорят. И мы написали о том, что мы вместе только потому, чтобы так, уж так. Если вы нас один разочек где-то увидите, да, да. Мы влюбились. Все очень просто. Мы влюбились. Люди очень много придумывают в этой истории. Где-то правда, где-то ее нет. Но это моя жизнь", - отметила Надя Дорофеева.

Напомним, что Дорофеева похвасталась персональным Арестовичем, неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, Дорофеева смутила украинцев развлечениями с Кацуриным и его детьми.

Также Politeka писала, что Дорофеева в крошечном платье похвасталась шалостями на выходных.