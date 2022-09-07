Надя Дорофєєва додала, що перші три місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну була у ступорі.

Деякі родичі української співачки Наді Дорофєєвої залишилися в анексованому Криму. Артистка зізналася, що дуже за ними сумує, адже сім'я для неї – найважливіше у житті. Для програми "ЖВЛ" Надя Дорофєєва розповіла, як вони ставляться до вторгнення росії в Україну і як вона сама почувалася в перші дні.

Надя Дорофєєва зізналася, що її родичі дуже тяжко переживають вторгнення і зовсім не піддаються пропаганді росії.

"Вони переживають війну дуже складно. Я навіть не уявляю, коли ми побачимось знову. До повномасштабного російського вторгнення близькі постійно приїжджали до мене до Києва. Я так сумую за сім'єю і мрію зустрітися. Для мене це величезний біль і дуже складна тема. Моя родина - це найважливіше, що у мене є" , - сказала співачка.

Надя Дорофєєва додала, що перші три місяці повномасштабного вторгнення росії в Україну була у ступорі. Саме тоді у неї з'явилося непереборне бажання писати українські пісні, але це давалося їй дуже складно.

"У мене не йшла мелодія і було таке відчуття, ніби у мене забрали всі сили. Трохи зачекавши я змогла зібратися і це дало мені крила. Зараз у мене дуже дивне відчуття, коли співаю свої російськомовні пісні. Виняток я роблю тільки для військових. Коли вони мене просять щось таке заспівати, вони хочуть згадати минуле життя, згадати те, що їм подобалося", - каже артистка.



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