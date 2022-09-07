Надя Дорофеева добавила, что первые три месяца полномасштабного вторжения россии в Украину была в ступоре.

Некоторые родственники украинской певицы Нади Дорофеевой остались в аннексированном Крыму. Артистка призналась, что очень по ним скучает, ведь семья для нее - самое важное в жизни. Для программы "ЖВЛ" Надя Дорофеева рассказала, как они относятся к вторжению рф в Украину и как она сама чувствовала себя в первые дни.

Надя Дорофеева призналась, что ее родственники очень сильно переживают вторжение и совсем не поддаются пропаганде россии.

"Они переживают войну очень сложно. Я даже не представляю, когда мы увидимся снова. До полномасштабного российского вторжения близкие постоянно приезжали ко мне в Киев. Я так скучаю по семье и мечтаю встретиться. Для меня это огромная боль и очень сложная тема. Моя семья - это самое важное что у меня есть", - сказала певица.

Надя Дорофеева добавила, что первые три месяца полномасштабного вторжения россии в Украину была в ступоре. Именно тогда у нее появилось непреодолимое желание писать украинские песни, но давалось это ей очень сложно.

"У меня не шла мелодия и было такое ощущение, как будто у меня забрали все силы. Немного подождав я смогла собраться и это дало мне крылья. Сейчас у меня очень странное ощущение, когда я пою свои русскоязычные песни. Исключение я делаю только для военных, когда они меня просят что-то такое спеть, они хотят вспомнить прошлую жизнь, вспомнить то, что им нравилось", - говорит артистка.



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