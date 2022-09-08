Співачка Надя Дорофєєва у березні оголосила про розлучення з чоловіком, шоуменом Володимиром Дантесом після 10 років стосунків.

Українська співачка Надя Дорофєєва відверто розповіла, що розрив із чоловіком, виконавцем та коміком Володимиром Дантесом дався їй нелегко. Вона навіть зізналася, що намагалася врятувати шлюб, але якоїсь миті зрозуміла, що вони давно стали один для одного лише близькими людьми, але не парою.

Для програми "ЖВЛ" Надя Дорофєєва розповіла подробиці.

За півтора місяці до розставання подружжя разом відпочивало в Мексиці і публікувало безліч знімків, на яких виглядали абсолютно щасливими. За словами Наді, ця поїздка була останнім шансом для пари зберегти сім'ю.

За словами знаменитості, її шлюб із Володимиром Дантесом був відмінним, закохані весело проводили час разом і комфортно почували себе, але близько року тому зірки зрозуміли, що їхні стосунки більш схожі на дружні, а не романтичні.

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