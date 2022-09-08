Украинская певица Надя Дорофеева откровенно рассказала, что разрыв с мужем, исполнителем и комиком Владимиром Дантесом дался ей нелегко. Она даже призналась, что пыталась спасти брак, но в какой-то момент поняла, что они давно стали друг для друга лишь близкими людьми, но не парой.

Для программы "ЖВЛ" Надя Дорофеева рассказала подробности.

За полтора месяца до расставания супруги вместе отдыхали в Мексике и публиковали множество снимков, на которых выглядели абсолютно счастливыми. По словам Нади, эта поездка была последним шансом для пары сохранить семью.

По словам знаменитости, ее брак с Владимиром Дантесом был отличным, влюбленные весело проводили время вместе и комфортно чувствовали себя, но около года назад звезды поняли, что их отношения более похожи на дружеские, а не на романтические.

Напомним, что Дорофеева похвасталась персональным Арестовичем, неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, Дорофеева смутила украинцев развлечениями с Кацуриным и его детьми.

Также Politeka писала, что Дорофеева в крошечном платье похвасталась шалостями на выходных.



