Як пише Politeka.net , Олександр Топольський – відомий український бізнесмен, який став головним героєм проекту "Холостяк". Зйомки закінчилися вже давно і новий сезон мав вийти ще навесні, але через початок повномасштабного вторгнення проект вирішили відкласти, незважаючи на те, що Олександр уже зробив вибір. А нещодавно стало відомо, що новий "Холостяк" вийде 300 вересня, після чого Топольський активізувався в Інстаграм і активно підігріває інтерес до проекту.

А цього разу Олександр поділився фото, де був у майці, демонструючи розкішне тіло, що підкачало.

"Що далі? Принеси! Народився готовим!" - написав Топольський.

Фанати, включаючи Григорія Решетника, поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Вогонь", "Красавчик", "А далі ще більше життя, нових країн, подорожей, знайомств, відкриттів, книг та шлях до істини, не забуваючи жити".

Нагадаємо, Топольський перед прем'єрою нового "Холостяка" несподівано розкрив свій секрет

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