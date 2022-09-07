Як пише Politeka.net , Олександр Топольський – відомий український бізнесмен, який став головним героєм проекту "Холостяк". Зйомки закінчилися вже давно і новий сезон мав вийти ще навесні, але через початок повномасштабного вторгнення проект вирішили відкласти, незважаючи на те, що Олександр уже зробив вибір. А нещодавно стало відомо, що новий "Холостяк" вийде 300 вересня, після чого Топольський активізувався в Інстаграм і активно підігріває інтерес до проекту.
А цього разу Олександр поділився фото, де був у майці, демонструючи розкішне тіло, що підкачало.
"Що далі? Принеси! Народився готовим!" - написав Топольський.
Фанати, включаючи Григорія Решетника, поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"Вогонь", "Красавчик", "А далі ще більше життя, нових країн, подорожей, знайомств, відкриттів, книг та шлях до істини, не забуваючи жити".
Нагадаємо, Топольський перед прем'єрою нового "Холостяка" несподівано розкрив свій секрет
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