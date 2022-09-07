Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем проекта "Холостяк". Съемки закончились уже давно и новый сезон должен был выйти еще весной, но из-за начала полномасштабного вторжения проект решили отложить несмотря на то, что Александр уже сделал выбор. А недавно стало известно, что новый "Холостяк" выйдет 300 сентября после чего Топольский активизировался в Инстаграм и активно подогревает интерес к проекту.

А в этот раз Александр поделился фото, где был в майке, демонстрируя роскошное подкачанное тело.

"Что дальше? Принеси! Родился готовым!", - написал Топольский.

Фанаты, включая Григория Решетника, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Красавчик", "А дальше еще больше жизни, новых стран, путешествий, знакомств, открытий, книг и путь к истине, не забывая жить".

Напомним, Топольский перед премьерой нового "Холостяка" неожиданно раскрыл свой секрет

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