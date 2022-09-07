Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Знаменитість кілька років тому одружився з нотаріусом Христиною, з якою офіційно оформив стосунки відразу ж після розлучення з екс-дружиною Оленою Войченко, яка йому народила двох дітей.

Після початку війни Володимир пішов у ТРО, а потім служив у ЗСУ. Христина теж вирішила допомогти українцям та займалася благодійністю. А останнім часом пара перестала разом з'являтися і навіть не в різних містах, а країнах. Що трапилося, ніхто не каже, але фанати підозрюють, що на особистому фронті не все гаразд.

При цьому Христина не забуває і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася кадрами, в яких розповіла про проблемну фігуру.

"Ну все гаразд... але як піти на спорт? Мені що, "пороблено" з тим спортом?", - написала Христина.

"Можливо, целюліт, який я знайшла на своїх сідницях нещодавно, мене простимулює?" - продовжили зірка.

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