Не стоит удивляться, что пользователи сети поспешно стали расхваливать ее выбор. В адрес Кристины Горняк звучали отзывы от классического "красотка" до "соблазнительница".

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк не побоялась предстать перед поклонниками во всей красе и показать, в каком наряде она пришла на работу. Нотариус разместила в Instagram пару снимков, на которых предстала в одном из своих любимых нарядов.

Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк делает селфи в своем рабочем кабинете. На ней – соблазнительный костюмчик зеленого цвета, состоящий из трикотажного топа и облегающей юбке с разрезом в зоне бедра. На плечи она набросила стильную черную рубашку-оверсайз. В руках она держит напиток в стаканчике. На втором снимке она взгромоздилась на стол и закинула ногу на ногу.

Главный акцент среди аксессуаров – ультрастильные золотые часики на запьястье и кулончик на шее.

"Давно я вам не показывала свой беспорядок на рабочем столе…!", - написала Кристина Горняк в подписи к снимку.

Не стоит удивляться, что пользователи сети поспешно стали расхваливать ее выбор. В адрес Кристины Горняк звучали отзывы от классического "красотка" до "соблазнительница": "Какая Вы утонченная 😍 никакого сомнения, что мужчины теряют от нее голову", "Вы очень хороша! Пример для подражания", "Фото какое-то по-другому красивое".

Напомним, что жена Остапчука задумалась об уколах для красоты и молодости.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука выставила главное достоинство, раскрыв секрет стройной фигуры.

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