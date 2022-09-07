Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость несколько лет назад женился на нотариусе Кристине, с которой официально оформил отношения сразу же после развода с экс-женой Еленой Войченко, которая ему родила двоих детей.

После начала войны Владимир пошел в ТРО, а потом служил в ВСУ. Кристина тоже решила помочь украинцам и занималась благотворительностью. А в последние время пара перестала вместе появляться и находится даже не в разных городах, а странах. Что случилось, никто не говорит, но фанаты подозревают, что на личном фронте не все впорядке.

При этом Кристина не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами, в которых рассказала о проблемной фигуре.

"Ну все хорошо... но как пойти на спорт? Мне что, поделано с тем спортом?", - написала Кристина.

"Возможно, целлюлит, которій я нашла на своих ягодицах недавно, меня простимулирует?", - продолжили звезда.

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