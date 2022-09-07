Як пише Politeka.net , Ганна Неплях - відома українська модель, яка стала переможницею проекту "Міс Україна Всесвіт". Після цього знаменитість брала участь у проекті "Міс Світу", який проходив в Ізраїлі, але не змогла перемогти на конкурсі. А після початку війни Ганна тривалий час жила у різних країнах і не поверталася до України. Зірка зазначала, що встигла змінити 11 країн, але була задоволена, коли повернулася назад до України. А нещодавно Неплях навіть перейшла українською мовою.

Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанами.

"Час для ваших питань", - написала Неплях.

"Ви у стосунках?", - запитав фанат.

"Я у вільному плаванні", - написала Неплях.

"Чому так часто розлучаєшся? У тебе вже багато колишніх", - написав ще один фанат.

"У 20 років ви жінка з нерозбірливими зв'язками, а в 40 - з дуже великими зв'язками", - пожартувала Ганна у відповіді.

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