Як пише Politeka.net , Ганна Неплях - відома українська модель, яка стала переможницею проекту "Міс Україна Всесвіт". Після цього знаменитість брала участь у проекті "Міс Світу", який проходив в Ізраїлі, але не змогла перемогти на конкурсі. А після початку війни Ганна тривалий час жила у різних країнах і не поверталася до України. Зірка зазначала, що встигла змінити 11 країн, але була задоволена, коли повернулася назад до України. А нещодавно Неплях навіть перейшла українською мовою.
Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанами.
"Час для ваших питань", - написала Неплях.
"Ви у стосунках?", - запитав фанат.
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"Я у вільному плаванні", - написала Неплях.
"Чому так часто розлучаєшся? У тебе вже багато колишніх", - написав ще один фанат.
"У 20 років ви жінка з нерозбірливими зв'язками, а в 40 - з дуже великими зв'язками", - пожартувала Ганна у відповіді.
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