Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая стала победительницей проекта "Мисс Украина Вселенная". После этого знаменитость учавствовала в проекте "Мисс Мира", который проходил в Израиле, но не смогла победить на конкурсе. А после начала войны Анна долгое время жила в разных странах и не возращалась в Украину. Звезда отмечала, что успела сменить 11 стран, но была очень довольна, когда вернулась обратно в Украину. А недавно Неплях даже перешла на украинский язык.

Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила поболтать с фанами.

"Время для ваших вопросов", - написала Неплях.

"Вы в отношениях?", - спросил фанат.

"Я в свободном плавании", - написала Неплях.

"Почему так часто расстаешься? У тебя уже много бывших", - написал еще один фанат.

"В 20 лет вы женщина с неразборчивыми связями, а в 40 - с очень большими связями", - отшутилась Анна в ответе.

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