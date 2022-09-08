Як пише Politeka.net, Тіна Кароль – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. А після початку війни артистка вирушила світом, щоб виступаючи на благодійних концертах на підтримку українців. А нещодавно зірка виступила у Парижі на благодійній вечері, де кухарями були зірки "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Не забуває Тіна і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Тіна зробила селфі, вражаючи виглядом у сукні з ефектним вирізом та на тоненьких бретелях. А після цього Кароль вирішила вже записати звернення до українців.

"Мої привітання. З днем ​​військової розвідки. Пишаємося, любимо, віримо, чекаємо", - сказала Тіна у своєму зверненні.

Повідомлялося, що Кароль показала кілька яскравих образів, поділившись ексклюзивними кадрами з фотосету.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Неймовірно", "Українська краса, наша гордість", Красуня", "Королева", "Це відстій, а не послання, вибачте", "Всіх хлопців зачарувала", "Чекаємо на ці фото", "Тепер би дочекатися фото" , "Чекаємо на фото з фотосесії"

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