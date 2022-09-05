Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской исполнительницей, которая стала чаще общаться с поклонниками и публиковать личные кадры. В Телеграм-канале Кароль заинтересовала снимками, сделанными "за кадром".

Так, в этот раз в своем Телеграм-канале Кароль опубликовала фото из Токио. Певица прогулялась по городу и заглянула в магазин музыкальных инструментов. Затем артистка решила показать немного кадров без постановок, как для глянца или сцены.

«Красотка; котик; выглядит очень мило👌; Лучшая! Слушал тебя; Лучшая 🫀; Лучшая!!; ну вау же!; Какая😍🫀; Такая домашняя 😻; Ну красиво же! 🥺❤️; Как всегда красотка; Очиститель уже нужен? Или в Токио целый год да?; Рядом тот робот, водичку принес?)» - пишут в сети.

Также Тина показала свой типичный день и похвалилась непривычно простым образом в рваных джинсовых шортах и голубой кофте и светлой обуви. Причем спортивный образ Тины значительно отличался от ее привычных нарядов.

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