Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. А после начала войны артистка отправилась по миру, чтобы выступая на благотворительных концертах в поддержку украинцев. А недавно звезда выступила в Париже на благотворительном ужине, где поварами были звезды "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. Не забывает Тина и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Тина сделала селфи, впечатляя видом в платье с эффектным вырезом и на тоненьких бретелях. А после этого Кароль решила уже записать обращение к украинцам.

"Мои поздравления. С днем военной разведки. Гордимся, любим, верим, ждем", - сказала Тина в своем обращении.

Сообщалось, что Кароль показала несколько ярких образов, поделившись эксклюзивными кадрами с фотосета.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Невероятно", "Украинская красота, нашаа гордость", Красотка", "Королева", "Это отстой, а не послание, извините", "Всех парней очаровала", "Ждем на эти фото", "Теперь бы дождаться бы фото", "Ждем на фото с фотосессии".

Напомним, Кароль на личном видео заинтересовала украинцев дневником мечтательницы

А еще Politeka сообщала, что Кароль с хлопком в руках неожиданно посмеялась над россиянами

Также Politeka писала, что Кароль показала, как она проводит время в Токио на самом деле



