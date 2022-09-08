Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. А после начала войны артистка отправилась по миру, чтобы выступая на благотворительных концертах в поддержку украинцев. А недавно звезда выступила в Париже на благотворительном ужине, где поварами были звезды "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. Не забывает Тина и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Тина сделала селфи, впечатляя видом в платье с эффектным вырезом и на тоненьких бретелях. А после этого Кароль решила уже записать обращение к украинцам.
"Мои поздравления. С днем военной разведки. Гордимся, любим, верим, ждем", - сказала Тина в своем обращении.
Сообщалось, что Кароль показала несколько ярких образов, поделившись эксклюзивными кадрами с фотосета.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Невероятно", "Украинская красота, нашаа гордость", Красотка", "Королева", "Это отстой, а не послание, извините", "Всех парней очаровала", "Ждем на эти фото", "Теперь бы дождаться бы фото", "Ждем на фото с фотосессии".
Напомним, Кароль на личном видео заинтересовала украинцев дневником мечтательницы
А еще Politeka сообщала, что Кароль с хлопком в руках неожиданно посмеялась над россиянами
Также Politeka писала, что Кароль показала, как она проводит время в Токио на самом деле