Як пише Politeka.net, Міша Романова – відома українська співачка та подружка Макса Барських, з яким записала кілька композицій. Зірка має сина, батька якого вона не показує, чим викликає чутки, що він народився від Макса, з яким у співачки нібито роман. Зірка після початку війни поїхала із сином до Німеччини, тікаючи від жахів війни. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

Не забуває Міша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка похвалилася ефектним чином у чорній приталеній сукні. Романова зробила селфі, вражаючи кожним вигином своєї фігурки.

Як можна помітити, Романова повернулася до України і зараз перебуває у Києві.

Повідомлялося, що Романова поділилася фото, де розповіла про свій день народження.

"Сьогодні у мене День Народження і все своє кохання, яке я отримала від усіх людей, які мене вже привітали і будуть вітати, я хочу направити нашим хлопцям ЗСУ, тому що від них сьогодні залежить те, в якій Україні ми житимемо. велике спасибі за вчора, за сьогодні та за завтра!”, - написала Мишко.

Нагадаємо, подружка Барських Романова вразила виглядом у сукні з ефектним вирізом .

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