Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица и подружка Макса Барских, с которым записала несколько композиций. У звезды есть сын, отца которого она не показывает, чем вызывает слухи, что он родился от Макса, с которым у певицы якобы роман. Звезда после начала войны уехала с сыном в Германию, убегая от ужасов войны. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Миша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда похвасталась эффектным образом в черном приталенном платье. Романова сделала селфи, впечатляя каждым изгибом своей фигурки.
Как можно заметить, Романова вернулась в Украину и сейчас находится в Киеве.
Сообщалось, что Сообщалось, что Романова поделилась фото, где рассказала о своем дне рождения.
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"Сегодня у меня День Рождения и всю свою любовь, которую я получила от всех людей, которые меня уже поздравили и будут поздравлять, я хочу направить нашим ребятам ВСУ, потому что от них сегодня зависит то, в какой Украине мы будем жить. Ребята, большое спасибо за вчера, за сегодня и за завтра!", - написала Миша.
Напомним, подружка Барских Романова впечатлила видом в платье с эффектным вырезом
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