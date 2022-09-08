Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк - відомий український пілот та бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". Там зірка вибрала Дашу Ульянову, але пара не змогла побудувати успішних стосунків. А зараз Михайлюк одружений на моделі Даші Хлистун. Вона майже рік тому народила первістка – дочку, яку назвали Аріаною. Після пологів модель скинула 30 кг і виглядає зараз дуже худою. А на новому фото в Інстаграм Даша вирішила похвалитися чином у блискучій сукні.

"Темрява не може вигнати темряву: тільки світло може зробити це. Ненависть не може вигнати ненависть: тільки кохання може зробити це", - написала Хливнюк.

Михайлюк, який зараз служить у десантно-штурмових військах, прокоментував публікацію дружини: "Дівчинко моя кохана".

Фанати, включаючи Григорія Решетника, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Анорексія", "Дуже худенька... Занадто. Бережіть власне здоров'я", "Нереально просто", "Шедевр", "Дуже красива".

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Дар'я Хлистун прикрилася одним пір'ям і показала, як пощастило Максу Михайлюку

А ще Politeka повідомляла, що дружина Решетника несподівано засвітила дочку "Холостяка" Макса Михайлюка, показавши, як вона змінилася.

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка у міні-бікіні дозволила помилуватися собою біля басейну .



