"Холостячка" Злата Огневич зізналася, що зараз щільно сидить на солоному, поділившись із українцями у своєму сторіс.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич – відома українська співачка. Зірка брала участь у "Євробаченні", де посіла третє місце, а також була на проекті "Маска", де їй удалося перемогти в образі "Сонця". А минулого року Огневич наважилася піти на кардинальний крок – стати головною героїнею проекту "Холостячка". На проекті Злата обрала переможцем бізнесмена Андрія Задворного, але після шоу він одразу ж покинув співачку.

Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу знаменитість вирішила вийти у сторіс, де розповіла про свою нову слабкість.

"Нічого не можу зробити із собою. Їм солоні огірки на ніч", - написала Злата.

"Нічого не можу з собою вдіяти. Їм солоні огірки на ніч зараз і як наслідок того я просто... Все запухле, мені не допомагає ні патчі, нічого не допомагає...", - розповіла Огневич.

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