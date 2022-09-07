"Холостячка" Злата Огневич призналась, что сейчас плотно сидит на соленом, поделившись с украинцами в своем сторис.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда участвовала в "Евровидении", где заняла третье место, а также была на проекте "Маска", где ей удалось победить в образе "Солнца". А в прошлом году Огневич решилась пойти на кардинальный шаг - стать главной героиней проекта "Холостячка". На проекте Злата выбрала победителем бизнесмена Андрея Задворного, но после шоу он сразу же бросил певицу.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость решила выйти в сторис, где рассказала о своей новой слабости.

"Ничего не могу сделать с собой. Ем соленые огурцы на ночь", - написала Злата.

"Ничего не могу с собой поделать. Ем соленые огурцы на ночь сейчас и как следствие того я просто... Все запухшее, мне не помогает ни патчи, ничего не помогает...", - рассказала Огневич.

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